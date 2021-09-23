У «Слузі народу» допускають, що спікер Разумков підіграє опозиції

Пропрезидентська партія «Слуга народу» налаштована ухвалити так званий закон про олігархів у другому читанні до висновків Венеціанської комісії. Міжнародним експертам проєкт документа надіслав спікер парламенту на вимогу чотирьох опозиційних фракцій. Що стало каталізатором конфлікту між владущою партією та Дмитром Разумковим, в якого останнім часом склалися непрості відносини з главою держави.

Глава «Слуги нарду» народний депутат Олександр Корнієнко вважає, що законопроєкт можна затвердити до висновків Венеціанської комісії. Щодо мотивів дій спікера Разумкова, то з ними «слід розбиратися окремо», заявив Олександр Корнієнко в інтерв'ю «Телеграфу».

«Він (Разумков. — Авт.) заявляє, що не має якихось прихованих мотивів, але водночас ми бачимо послідовну позицію спікера. Вона фактично проти цього закону, і останнім часом досить відособлена в сенсі командної роботи з президентом, з партією», — заявив Корнієнко. На його думку, спікер може вести свою політичну кар'єру, як він вважає за потрібне. «Але в такому разі слід визначитися — чи в одному ми з ним руслі думаємо про базові питання», — говорить глава президентської партії.

Корнієнко підкреслив важливість ухвалення закону про олігархів для монобільшості президента. «І якщо зупиняти цей процес формалізмом в стилі „я відправлю закон до Венеціанки, тому що мене попросили чотири опозиційні фракції“, то виникає питання: чиї інтереси представляє спікер Верховної Ради?» — так прокоментував дії Разумкова глава «слуг».

На думку Корнієнка, демократія не повинна зводитися до волі меншості. «Нам, як монобільшості, постійно дають зрозуміти в парламенті, що ми маємо слухатися опозиції, яка й між собою не завжди може домовитися. І тут питання: наскільки керівництво ВРУ в цій ситуації діє за законом, за регламентом і чи не використовується регламент для того, щоб підігравати опозиції?» — сказав глава партії «Слуга народу».

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр юстиції розповів про те, що буде з олігархами після ухвалення Верховною Радою так званого закону про олігархів.

Фото https://sluga-narodu.com/

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