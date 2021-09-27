«Слуги» їдуть в Трускавець: ЗМІ розповіли, в яких умовах будуть жити учасники з'їзду партії

Представники партії «Слуга народу» знову їдуть до Трускавця — тут в п'ятницю, 1 жовтня, пройде їх з'їзд. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

У Трускавці учасників з'їзду поселять у готелях Rixos, «Міротель» і «Лісова пісня». Журналісти повідомляють, що ціна добової оренди номера в Rixos — від 2840 грн до 8800 грн. Преміум-номери — по 19 тис. грн. Чи будуть жити в готелі учасники з'їзду — поки невідомо.

У партії обіцяють, що нардепи заплатять самі за себе.

Захід буде проходити в залі «Сенатор». На наступний день після з'їзду відбудеться гала-концерт.

зал

готель

«Це буде стратегічне засідання фракції. Ми його назвали „Велика фракція“, як „Велике будівництво“ або „Велика реконструкція“. Буде оновлення наших економічних основ. Воно пов'язане з планом трансформації країни, який президент презентував у США кілька тижнів тому. І ми хотіли, щоб першими в країні з цим планом ознайомилися члени монобольшінства, так як депутати разом з урядом будуть це все перетворювати в закон і в реальні справи в країні», — сказав на каналі «Україна» глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, соцопитування показало, що «Слуга народу» лідирує серед політичних сил України.

Фото: PavlovskyNEWS

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