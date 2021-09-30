ЗМІ запідозрили депутата Харківської міськради від ОПЗЖ у спробі захоплення ринку «Барабашово»

Харківська профспілка підприємців «Барабашово» називає депутата Харківської міськради від ОПЗЖ Андрія Спаського та пов'язану з ним групу осіб головними виконавцями «рейдерського захоплення ринку». Про це йдеться у статті «Як харківський депутат від ОПЗЖ намагається отримати контроль над ТЦ «Барабашово» на сайті delo.ua.

«Останні роки керівництва містом Геннадій Кернес цілеспрямовано працював над отриманням контролю над ринком „Барабашово“ і хотів „з'їсти“ його власника нардепа Олександра Фельдмана. Кернес не встиг цього зробити. Але, як то кажуть, святе місце порожнім не буває. Продовжити розпочате взялася група ОПЗЖ у Харківській міськраді під керівництвом Андрія Спаського», — пише «Дело», відзначаючи, що процес узяття ТЦ «Барабашово» під контроль нібито координуються неформальним лідером фракції ОПЗЖ у Харківській міськраді Андрієм Спаським і його довіреними людьми.

Як пише видання, «в міськраді Спаському вдалося швидко вмонтуватися в систему — він забезпечує потрібні результати голосування своєї фракції, а в подяку отримує сприяння в потрібних для себе і своїх покровителів проєктах».

У статті наголошується, що у війні проти Фельдмана і «віджиму» його основного бізнес-активу харківський осередок ОПЗЖ підключив своїх юристів, які консультують юридичний департамент міськради на предмет відбору землі.

Фактичний власник «Барабашово» — член фракції ОПЗЖ Олександр Фельдман неодноразово прямо і відкрито заявляв про шантаж і погрози на свою адресу, які отримував з вимогою поділитися акціями торгового центру. Однак його звернення до президента, генпрокурора, голів МВС і СБУ результату не принесли.

«Дело» передбачає, що існують якісь кулуарні домовленості з вищими особами, щоб наважитися на війну з Фельдманом за «Барабашово».

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