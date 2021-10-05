До реального керівництва Харковом можуть прийти представники ОПЗЖ на чолі з депутатом міськради Андрієм Спаським. Він розраховує, незалежно від того, хто стане мером Харкова, зайняти крісло секретаря Харківської міськради, щоб офіційно отримати важелі управління містом, пише сайт «Фраза.юа».

Як зазначає автор статті, після того як в.о. мера Харкова Ігор Терехов залишився, по суті, один без значущої підтримки і прикриття з боку Арсена Авакова, йому на допомогу і прийшли «друзі» з місцевої ОПЗЖ, що мають в Харківській міськраді своєрідну «золоту акцію» у вигляді фракції з 19 депутатів.

«Фактично коаліційна більшість в міськраді на чолі з „Блоком Кернеса — Успішний Харків“ не може нормально працювати без їхніх голосів, тому тамтешній депутатський загін ОПЗЖ отримав серйозний вплив на прийняття рішень як в сесійній залі, так і в чиновницьких кабінетах мерії», — йдеться у статті.

Спочатку суть домовленостей, як зазначає автор статті, нібито була наступна: «Або місцева ОПЗЖ всіляко підтримує Терехова як кандидата в харківські мери, але за це отримує повну, основну і навіть вирішальну свою участь в політичному та економічному житті міста, а також безпосередню присутність в її виконавчих органах. Або ОПЗЖ блокує проведення сесій міськради, прийняття міського бюджету, призначення ключових посадовців та інше. По суті, вибір без вибору».

Як зазначається в матеріалі, ключовим переговірником від своїх партійних босів нібито є Андрій Спаський, обраний восени 2020 року депутат Харківської міськради від ОПЗЖ.

«Саме він, а не формальний лідер партійної фракції в міськраді Андрій Лесик, координує вирішення потрібних питань і голосування депутатів-однопартійців. І саме Спаського ЗМІ називають тіньовим керівником харківської ОПЗЖ, хоча він усього лише — заступник голови міської фракції партії», — йдеться в статті і відзначається нібито існуюча домовленість про те, що після мерських виборів у Харкові Спаський може стати секретарем міськради і почне керувати містом вже офіційно і відкрито.

Фото: facebook.com/andriy.spaskiy

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