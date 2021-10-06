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Політика

Нардепів в Раду будуть пускати тільки при наявності спеціального документа

18:17 6 жовтня 2021
Рада

У Верховній Раді, депутатам якої можуть дозволити голосувати дистанційно, збираються посилити карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

За словами депутата, найближчим часом на голосування буде винесено постанову про відвідування Ради.

Відвідувати український парламент і його комітети депутати, преса та інші особи зможуть тільки при наявності декількох документів:

  • сертифікату про вакцинацію;
  • довідки, що людина перехворіла COVID-19 протягом останніх 6 місяців;
  • ПЛР-тесту, який дійсний 3 дня.

Раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив до 31 грудня 2021 року адаптивний карантин в Україні та режим надзвичайної ситуації. Причому, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, медична система країни готова реагувати на нову хвилю коронавірусу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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