Нардепів в Раду будуть пускати тільки при наявності спеціального документа

У Верховній Раді, депутатам якої можуть дозволити голосувати дистанційно, збираються посилити карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

За словами депутата, найближчим часом на голосування буде винесено постанову про відвідування Ради.

Відвідувати український парламент і його комітети депутати, преса та інші особи зможуть тільки при наявності декількох документів:

сертифікату про вакцинацію;

довідки, що людина перехворіла COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

ПЛР-тесту, який дійсний 3 дня.

Раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив до 31 грудня 2021 року адаптивний карантин в Україні та режим надзвичайної ситуації. Причому, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, медична система країни готова реагувати на нову хвилю коронавірусу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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