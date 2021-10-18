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Політика

«Слуги народу» виганяють з фракції депутатку Буймістер

21:26 18 жовтня 2021
Буймистер

Фракція «Слуга народу» на своєму засіданні прийняла рішення ініціювати процедуру виключення народної депутатки Людмили Буймістер зі свого складу. Про це в Telegram-каналі повідомила прессекретарка політичної сили Юлія Палійчук.

Засідання відбулося в понеділок, 18 жовтня.

Палійчук не повідомила про причини такого рішення. Відомо, що Людмила Буймістер часто в голосуванні висловлювала свою позицію по тих чи інших законопроєктах, яка відрізнялася від «лінії» фракції.

Зокрема, вона єдина зі «слуг» проголосувала червоною кнопкою за так званий законопроєкт про олігархів.

Крім того, Буймістер не підтримала відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Раніше глава партії Олександр Корнієнко назвав Буймистер «червоною лінією для «Слуги народу» за голосування червоною кнопкою.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, фракція проголосувала практично одноголосно. Тільки кілька було людей, що утрималися або проголосували проти, передає «Телеграф».

Тепер рішення оформлять й направлять керівництву Верховної Ради для оголошення в залі.

Людмила Буймістер обиралася до парламенту від партії «Слуга народу» по мажоритарному округу в Шевченківському районі Києва. Працює в Комітеті з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, кілька днів тому депутати проголосували про відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Ініціатива виходила від «слуг народу».

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