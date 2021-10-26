Ще одне соцопитування продемонструвало динаміку падіння президентського рейтингу Зеленського

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчої неділі, чинний президент Володимир Зеленський отримав би 26% голосів тих, хто планує взяти участь у голосуванні (серед усіх опитаних його було готово підтримати 17%). Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними дослідження, яке проводилося з 14 по 20 жовтня, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зберігає друге місце у рейтингу — за нього мають намір проголосувати відповідно 9% та 14% опитаних, тоді як за лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка — 7% та 12% відповідно.

Беззмінного лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко підтримали б відповідно 7% та 10% учасників опитування, екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова — 6% та 9%, екс-нардепа, лідера партії «Наші» Євгена Мураєва — 4% і 6%, лідера партії «Сила та честь» Ігоря Смешка — 3% та 5% відповідно.

Таким чином, порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021р. електоральна підтримка Зеленського знизилася з 19,5% до 17%, а рівень підтримки екс-спікера Ради, навпаки, зріс із 2% до 6% усіх опитаних.

Порівняно з початком 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Юрія Бойка (з 13% до 7% серед усіх опитаних), що соціологи частково пояснюють появою в електоральному списку імені Євгена Мураєва. Також порівняно із січнем 2021 року знизився рівень підтримки Петра Порошенка (з 12% до 9%).

Рівень підтримки інших кандидатів із початку року практично не змінився.

Нагадаємо, за даними КМІС, у жовтні рейтинг чинного президента України впав до 19,1% порівняно з даними опитування у вересні (25,4%). Експерти пояснили це тим, що під час опитування респондентам також ставили питання про «гучні» теми цієї осені: офшори Володимира Зеленського, зрив операції із затримання «вагнерівців», зміну керівництва Верховної Ради тощо.

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