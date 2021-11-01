Любченка можуть відправити у відставку: у ЗМІ назвали причину

Однією з найгучніших кадрових перестановок в уряді може стати відставка першого віцепрем'єра Олексія Любченка, якого критикують за можливу причетність до податкових «скруток» та відсутність стратегічного бачення розвитку економіки. Про це пише видання «Діло».

Автор матеріалу нагадав, що ідеї Любченка не підтримують багато експертів-економістів, представників Кабміну та бізнес-асоціації. Однак найчастіше першого віцепрем'єра згадують у зв'язку з багатомільярдними податковими «скрутками», які, за різними оцінками, щорічно коштують бюджету 30−60 млрд грн.

«При цьому всіх учасників скруток видно в базах податкової. Тому здійснення фіктивних угод неможливе без участі самих фіскалів, які мають „заплющувати очі“ на ці операції. Лідерами „скруток“ традиційно є Львівська, Харківська області та м. Київ, а також Донецька та Київська області», — пише «Діло».

Раніше видання, посилаючись на оперативні дані, повідомило: «Державна податкова служба, якою до травня 2021 року керував Олексій Любченко, а після цього періоду її очолює його заступник Євген Олійников — «за невтручання» у діяльність таких структур, а також ДПЗКУ нібито «отримувало винагороду 1% від загального обсягу взаємин із сумнівними контрагентами».

Автор статті у «Ділі» підкреслив, що в недавньому інтерв'ю «Економічній правді» Олійников підтвердив свої добрі стосунки з Любченком, а на запитання про «скрутки» Олійников відповідав ухильно, не спростовуючи прямо їх наявність і не називаючи відповідальних.

«При цьому спочатку він звинуватив у „розкрутці“ цієї теми нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву, потім почав стверджувати, що за „розгоном“ стоїть ексміністр фінансів Ігор Уманський, а наприкінці дійшов висновку, що тема „скруток“ пов'язана з набором співробітників у новостворене Бюро економічної безпеки та, взагалі, що за звинуваченнями стоїть колишнє керівництво податкової міліції», — пише «Діло».

Видання опублікувало витяг з документа та перелік компаній, які, на думку ДПС, брали участь у схемах.

Аргументуючи версію про швидку відставку першого віцепрем'єра, «Діло» написало: «В останні кілька місяців, коли Мінекономіки очолив Любченко, відомство стало дуже проблемною „вузькою шийкою“ для проходження будь-яких ініціатив як інших міністерств, так і бізнес-асоціацій та представників іноземних інвесторів. Замість спрощення процесів, яке декларують у міністерстві публічно, на практиці ініціативи, що входять до Мінекономіки, стикаються з посиленою бюрократією та затягуванням ухвалення найелементарніших рішень».

Автор також уточнює, що все залежить від того, як правоохоронні органи розпорядяться інформацією про зловживання, пов'язані як з роботою Мінекономіки, так і з багатомільярдними «скрутками», оскільки від того, чи залишиться цей кейс безкарним або, навпаки, перетвориться на показовий приклад притягнення до відповідальності корумпованого чиновника за завдання державі та платникам податків збитків в особливо великому розмірі, залежатиме й можливість повторення цієї історії в майбутньому.

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