Процес «Великої приватизації», призупинений на 15 років, був розблокований продажем Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»). Про це йдеться у сюжеті «Подробностей».

«Не минуло й п'ятнадцяти років! Україна продовжує велику приватизацію, яка була на паузі з часів продажу „Криворіжсталі“. Об'єкт торгів — колись відомий на весь світ столичний завод „Більшовик“. Колись він постачав своє обладнання до Швеції, Англії, Німеччини, Франції та Італії. Та від колишньої величі майже нічого не залишилося. Нині декомунізований завод здебільшого виробляє мільйонні борги», — йдеться у сюжеті.

Кореспондент згадує, що «Більшовик» останнім часом прийшов у занепад: 80% майна в аварійному стані, понад 500 млн боргів, які має відшкодувати власник. Фактично інвестор заплатив високу ціну за землю, та й то — проблемну.

«Головна цінність цього об'єкта — земля! Тридцять п'ять гектарів у центрі столиці. Від майбутнього власника, крім коштів за повний пакет акцій, вимагають відшкодувати всі борги. Зберегти виробництво бодай на одній із філій у Жашкові. Та інвестувати близько 60 мільйонів у модернізацію устаткування», — говориться у матеріалі.

На думку голови Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка, якого цитує автор, продати за ці кошти такий проблемний актив — це успіх.

За словами кореспондента, столична влада сподівається швидко домовитися з новим власником щодо цеху № 5, який заважає будівництву Шулявської транспортної розв'язки.

«Для розвитку цієї території, повноцінного розвитку, новий власник не менше зацікавлений у цій повноцінній розв'язці, ніж місто. Тому у нас тут є абсолютно прозорі стосунки, є абсолютно прозора мета, для чого це потрібно робити», — цитує канал першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Як повідомлялося, колишній ПКМЗ — це перший великий державний об’єкт, який вдалося продати у межах «Великої приватизації», започаткованої Володимиром Зеленським. Останній раз такого успіху вдалося досягти 15 років тому — продажем меткомбінату «Криворіжсталь». Загалом від «Великої приватизації» планується отримати цьогоріч 12 млрд грн. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у ФДМУ пообіцяли виконати цей план.

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