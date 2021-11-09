У ЗМІ назвали лояльних до влади «захисників ФОПів» та хто за ними може стояти

Серед захисників інтересів малого бізнесу намітився розкол. Про це пише видання «Діло», коментуючи мітинг 4 листопада біля стін парламенту. Як зазначається в публікації, на акції були присутні активісти, які підтримують ініціативи голови Комітету ВР з питань податкової політики та фінансів Данила Гетманцева щодо фіскалізації ФОПів, хоча раніше вони виступали з протилежними закликами.

«Низка організацій „відкололася“ від всеукраїнського руху SaveФОП і почала підтримувати окремі ініціативи влади та податкового комітету Ради», — йдеться у публікації. За даними «Діла», це ГО «Фортеця», об'єднання «Альянс РОМБ», ГО «Рада міст. ЗахистФОП», ГО «Всеукраїнська професійна асоціація підприємців», ГО «Разом за майбутнє».

«Напередодні акції «конструктивних» ФОПів Сергій Доротич (голова SaveФОП. — Авт.) «відхрестився» від них повідомленням на своєму телеграм-каналі, назвавши організаторів та учасників «посіпаками Гетманцева», — повідомляє «Діло», цитуючи Доротича: «Конструктивні організації відомі тим, що минулого року «здали» під фіскалізацію мікробізнес, погодивши відстрочення запровадження РРО замість вимог повного скасування таких апаратів для дрібних підприємців».

Доротич вважає, що «акція свідчить про бажання підіграти владі та остаточно фіскалізувати сімейні аптеки, дрібних ювелірів та реалізаторів дрібної побутової техніки, а також розширити список тих, хто може бути фіскалізований найближчим часом».

У матеріалі також йдеться про принципові розбіжності між двома групами захисників підприємців, які можна відстежувати за підтримуваними законопроєктами.

«Активісти SaveФОП (Доротича) серед іншого підтримують законопроєкти 3853−1, 3853−2, 3993 про внесення змін до податкового законодавства для спрощення обліку у сфері мікробізнесу без РРО… Крім того, вони також виступають за проєкт закону 5866 про створення умов для розвитку фізосіб-підприємців та підвищення прозорості їхньої діяльності», — пише «Діло».

Їхні опоненти, як зазначає видання, підтримують проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення порядку ведення обліку та застосування реєстраторів розрахункових операцій та зниження фіскального тиску на платників податків» (передбачає перехід від широкої фіскалізації до фіскалізації окремих груп ризику. — Авт.): «При цьому даний законопроєкт фактично просто відстрочить впровадження РРО на два роки, при цьому SaveФОП домагаються саме повного скасування касових апаратів».

Крім того, «лояльні» до влади організації також підтримують низку законопроєктів, якими встановлюються нові правила трудових відносин.

«Тактика створення „лояльних“ об'єднань та розколу всередині активістського руху — відомий прийом представників влади, щоб взяти під контроль будь-який суспільний дискурс. Тільки ось ФОПи, які вже з 1 січня 2022 року відчують на собі всю повноту „турботи“ держави про свої гаманці, швидше за все, ще активніше об'єднуватимуться навколо реальних, а не фейкових захисників своїх інтересів», — йдеться у публікації «Діла».

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