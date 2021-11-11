ДБР вручило підозру хулігану Леросу: що загрожує скандальному нардепу

У Держбюро розслідувань повідомили про вручення письмової підозри народному депутату України «за образливі висловлювання щодо вищих посадових осіб держави». І хоч прізвище нардепа у ДБР не називають, відомо, що йдеться про колишнього «слугу народу» і екс-радника президента Гео Лероса, який продемонстрував з парламентської трибуни середній палець президенту Володимиру Зеленському та голові його Офісу Андрію Єрмаку.

У ДБР зазначають, що парламентар не реагував на зауваження головуючого на засіданні та ображав керівництво після вимкнення мікрофона: «Усвідомлюючи, що його мова не фіксуватиметься засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи нехтування загальноприйнятими нормами моралі та соціального оточення».

У Держбюро розслідувань стверджують, що у «діях депутата чітко простежується мета — створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до себе».

Гео Леросу інкримінують «грубе порушення громадського порядку за мотивами явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України). Санкція статті — штраф до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років. У ДБР додали, що вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Сам Лерос повідомляв, що підозру йому вручали у дворі будинку, де він мешкає.

Тим часом, регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у п'яти пленарних засіданнях.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці порушували справи на кількох відомих в Україні людей через керівництво. Так, повідомлення про підозри вручалися військовослужбовці Марусі Звіробій та нардепу Софії Федині за відеоролик. Їм інкримінували «загрози президенту». За такою ж статтею порушували справу і щодо Сергія Пояркова.

Фото ДБР.

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