Лещенко змінить Подоляка: стало відомо про рокірування в ОП

Відомий журналіст Сергій Лещенко буде відповідати за інформаційну політику Офісу президента України замість Михайла Подоляка. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» розповів народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

«Дійсно, прикра історія. Але після того, як були оприлюднені рейтинги президента та „Слуги народу“ в Офісі президента сказали до побачення пану Подоляку. Він ще залишається помічником або радником пана Єрмака, але вже не керує інформаційною політикою… Але ви ще будете жалкувати про нього, вам буде його не вистачати, ви будете вважати, що це був взірець виваженості та коректності. Тому що замість пана Подоляка буде Сергій Лещенко. І це не жарт. Він більше ніж пропагандист. Він зараз генерить смисли, сенси. Більше того, він готує вже депутатів „слуги“ до ефірів. Він виписує стратегії. Це вже не жарт. Це дійсно не жарт», — заявив він.

За його словами, цю інформацію він отримав від одного з народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Цю інформацію також підтвердив народний депутат Гео Лерос.

«Сергій Лещенко тепер відповідатиме за інформ політику Офісу президента замість Подоляка», — написав він у Facebook.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабінет Міністрів вирішив не продовжувати контракт з Лещенком у якості члена наглядової ради «Укрзалізниці».

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