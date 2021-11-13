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Політика

Скандальний нардеп озвучив п'ятірку претендентів на посаду голови партії «Слуга народу»

21:28 13 листопада 2021
З&#39;їзд партії

Партію «Слуга народу» замість Олександра Корнієнка, який став першим віце-спікером, можуть очолити нардепи Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, або ж Галина Янченко. Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше втрапив у скандал зі своїм ковід-нігілізмом.

Конкретні кандидатури будуть висуватися на з'їзді партії вже в понеділок, 15 листопада.

При цьому Камельчук зазначив, що особисто виступає за те, щоб людина, яка кандидує, представляла свою програму.

«Але висувати безпосередньо кандидатів — ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок», — підкреслив він.

Про останні кадрові зміни в президентській партії читайте в інтерв'ю кореспондента «ФАКТІВ» з заступником голови фракції «Кого з міністрів замінять найближчим часом, чому насправді звільнили Дмитра Разумкова: розповідає Євгенія Кравчук».

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