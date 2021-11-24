Дії Офісу президента перетворюють Бурбу на основного суперника Зеленського: думки експертів

Реакція Офісу президента України у ситуації зі зривом операції із затримання «вагнерівців» перетворює колишнього начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Василя Бурбу на основного суперника Володимира Зеленського. Про це пише «Апостроф».

За словами нардепа, секретаря парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони Романа Костенка, дискредитаційна кампанія проти Бурби розпочалася саме тоді, коли він розповів, як усе було.

«Ми зараз говоримо безпосередньо про зрив спецоперації щодо „вагнерівців“ і всяка дискредитація особи виглядає як переслідування Бурби. На мій погляд, це робиться для того, щоб применшити значення його інформації», — зазначив Костенко.

Своєю чергою, нардеп від «Європейської Солідарності» Володимир Ар'єв, який активно висвітлює тему «Вагнергейту», вважає, що Бурба продемонстрував, що ставить присягу вище за субординацію, підпорядкування певним особам.

«До речі, про те, що творить влада у сфері нацбезпеки, Бурба розповідає не один. У мене було інтерв'ю з офіцером Головного управління розвідки Міноборони, який розповідає, як СБУ зривало йому спецоперацію зі звільнення українців з катівень „Ізоляції“. Він стверджує, що розвал та протидія ГУР МО у 2020 році були системними. Тобто, багато офіцерів вже почали відкрито про це говорити, розуміючи, що нас зараз оголюють перед ворогом», — додав Ар'єв.

«Апостроф» також процитував політолога Віталія Кулика, який вважає, що тактика тиску Банкової в будь-якому разі програшна: «Якщо влада його переслідуватиме, з Бурби зроблять політичного гравця, своїми руками виштовхнувши його у велику політику».

Залишається ще один сценарій, пише «Апостроф», — припинити інформаційно атакувати колишнього начальника ГУР МО, а вийти з чесною комунікацією до українського народу.

«Але цей варіант, мабуть, надто зрілий для незрілої української влади. Швидше за все, будуть вжиті агресивні дії, що автоматично зробить Бурбу політиком першого ешелону та навіть одним з головних кандидатів на пост президента», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» колишній начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба зробив низку гучних заяв про так званий «вагнергейт». За словами Бурби, вказівку перенести операцію щодо «вагнерівців» йому передав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відразу після цієї заяви проти Бурби розпочалася негативна піар-кампанія.

Раніше у парламентській ТСК визнали, що спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера справді було перенесено з 25 на 30 липня 2020 року. Ця відстрочка стала критичною, адже 29 липня у Мінську КДБ Білорусі перехопив найманців та видав їх Росії. Але хтось безпосередньо ухвалив рішення про перенесення операції — парламентарі так і не з'ясували, адже у голови ОП Андрія Єрмака не може бути таких повноважень, а президент Володимир Зеленський письмових вказівок не давав. При цьому ні Єрмака, ні Зеленського ТСК не допитувала.

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