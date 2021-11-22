Колишній народний депутат, ексголова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в ефірі ток-шоу «Прямим текстом з Юрієм Луценком» на «5 каналі» назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака агентом спецслужб Російської Федерації.

«У Росії вголос кажуть: що там ваш «Тимофєєв» робить? А я говорю: «Який «Тимофєєв»? Ну так це агентурний псевдонім Єрмака… У Росії… Тимофєєв…», — заявив Москаль в ефірі ток-шоу і звернувся із запитанням до його ведучого Луценка: «Що ми робимо в нашій країні, Юрію Віталійовичу?»

Нагадаємо, що у вересні минулого року колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що підозрює Єрмака в тому, що він є агентом російської розвідки.

На запитання Гордона про те, чи є у Богдана докази цього, той відповів:

«Я маю і підозри, і думки, і багато чого. Але сказати у прямому ефірі, звинуватити людину в тому, що вона злочинець — я не можу», — сказав тоді Богдан.



Нагадаємо, в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» колишній голова Головного управління розвідки (ГУР) Василь Бурба заявив, що наказ про перенесення операції із затримання бойовиків ПВК «Вагнер» віддав Єрмак нібито від імені президента Зеленського.

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