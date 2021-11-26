Військовий стан в Україні: Зеленський спростував чутки

Під час пресконференції президента Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливе запровадження в Україні воєнного стану.

«Не збираюся вводити військовий стан, оскільки це призведе до катастрофічних наслідків для економіки, це обрушить українські ринки», — сказав він.

Журналісти нагадали, що раніше голова Радикальної партії Олег Ляшко сказав про те, що у грудні нібито буде запроваджено військовий стан.

«Військовий стан буде введений, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази військовий стан. Це я і говорю — війна не зі мною», — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується до нападу на Україну до кінця січня-початку лютого 2022 року.

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