2021-й рік завершується з найвищим доларовим ВВП в Україні

Україна завершує 2021-й рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію — орієнтовно 195 млрд доларів. Про це повідомила у фейсбуці перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформуючи про зустріч з представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, що інвестують в Україну, яку провела у форматі онлайн разом з міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Говорили про стабільність економіки та стійкість України до зовнішніх загроз. Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета — забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золото-валютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах. Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів», — зазначила Свириденко.

Наступного року уряд, за її словами, планує вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту.

Питанням, яке найбільше цікавило інвесторів, як зазначила Свириденко, була безпека кордонів. Міністр оборони повідомив, що насправді ситуація достатньо стабільна, що також доводять його особисті регулярні поїздки у прикордонні райони.

Дмитро Кулеба зазначив, що інтенсивні спроби російської дезінформації нашкодити Україні, зокрема її економіці та інвестиційній привабливості, не будуть успішними та запевнив, що дипломати докладають максимум зусиль для формування позитивного іміджу України за кордоном.

«Пряма регулярна відверта комунікація з внутрішніми та зовнішніми інвесторами — найкраща протидія гібридній війні. Будемо регулярно проводити такі зустрічі», — додала Свириденко.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України повідомила, що кошти на суму 700 млн доларів, які МВФ напередодні виділив Україні за програмою Stand-by, будуть спрямовані на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19.

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