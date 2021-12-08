Посилення на місцях: осередок «Батьківщини» у Шахівській громаді Донецької області очолить Андрій Махниборода

Представництво партії «Батьківщина» у Шахівській громаді Донецької області очолить депутат місцевої сільської ради Андрій Махниборода. Про це повідомила прес-служба політсили.

«Мені близька ідеологія та позиція партії „Батьківщина“. Це головна причина, чому я вирішив вступити до цієї політичної сили. Упевнений, що разом ми зможемо покращити ситуацію у нашому регіоні», — сказав Андрій Махниборода.

Після останніх місцевих виборів, як зазначив Махниборода, позиції «Батьківщини» в Донецькій області зміцнюються і є всі підстави вважати ця політична сила надалі відіграватиме вирішальну роль у житті регіону.

«Це моя перша партія», — сказав він.

Нагадаємо, партія «Батьківщина» проводить системну роботу щодо посилення своєї команди регіональними лідерами. Так, нещодавно представництво партії у Лиманській ОТГ на Донеччині очолив колишній мер міста Лиман Петро Цимидан.

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