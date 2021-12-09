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Політика

Оточення президента підштовхує його до війни на три фронти, — експерт

23:04 9 грудня 2021
Зеленський

Володимир Зеленський оголосив війну. Не Росії, з якою Україна воює вже восьмий рік, а олігархам. Щоправда, багато хто вважає, що це не війна, а внутрішньоолігархічні розборки. Або просто ширма, за якою ховається «олігархічний агент на президентській посаді». Однак чи на часі це?

— Мені здається, що посилення «війни з олігархами» наразі не зовсім на часі. Оточення президента підштовхує його до війни на два фронти. Навіть більше — на три, оскільки йому ще потрібно огризатися на опозицію. Президенту потрібно сфокусуватися на почерговому виконанні своїх завдань. Якщо Володимир Олександрович планує переобиратися, то найпершим завданням є збереження країни, президентом якої ти збираєшся бути. Бо якщо воювати одразу з усіма, то може на залишитися, куди переобиратися. Ймовірно, цього й хоче Путін, — вважає засновник Інституту постінформаційного суспільства, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

На думку експерта, олігархи з України за пів року нікуди не дінуться. Тому війну з ними краще було б відкласти до весни, допоки ми витримаємо енергетичну війну з Кремлем. А тим часом владі варто запропонувати населенню, як розважатися під час відключень електроенергії.

Про те, чи потрібно нам готуватися до російського вторгнення, що буде з Кримом за кілька років, чи США разом з Росією «зливають» Україну, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша головна загроза — ми самі, — Дмитро Золотухін».

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