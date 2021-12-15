«Тепер це дилетантура»: що сказав Луценко про Зеленського, Єрмака та блекаут в Україні

Юрій Луценко, який вважає, що президент Володимир Зеленський живе в атмосфері постійного страху за своє життя, назвав чинну владу «дилетантурою». Зокрема політик відзначив: «Колись я казав, що протягом першого року президентства Зеленського я думав, що піонери захопили директорську кімнату, знайшли там згущенку й нарешті дорвалися до неї. А через рік вони десь за шафою знайшли портрет Януковича й стали на нього молитися та копіювати. Тепер це дилетантура». Генеральний прокурор (2016−2019 рр.) дав розлоге інтервʼю сайту «Цензор.Нет», в якому зробив декілька гучних заяв.

Про Цемаха та агента впливу Росії Єрмака

У розмові з журналістами Юрій Луценко розповів про те, як президент Зеленський наполягав на видачі Росії Володимира Цемаха, який був причетний до встановлення росіянами на Донбасі «Бука», яким вони 17 липня 2014 року збили пасажирський літак рейсу MH-17. Під час підготовки списку на обмін полоненими з Росією Зеленський, за словами Луценка, сказав йому: «Мені в цьому списку треба Цемах». «Кажу: «Володимире Олександровичу, це неможливо. Цемах… ключовий свідок в суді по МН17 в Нідерландах. Він — квиток Путіна в Гаагу, бо він розміщував ракету «Бук» збройних сил РФ. Не ополченців, не з воєнторга, а конкретного підрозділу росіян», — згадує Луценко. Він додав: «Ми ж їх вичислили по одній простій причині: ці придурки лаптєногі вистрілили, втекли, а двох солдатів забули. І ці солдати дзвонять Цемаху: «Нас забыли». Той дзвонить уже туди й каже: «Ви забули солдатів». І він їх віз до кордону з Росією. Тобто Цемах — ключовий свідок, він бачив, як заїжджав російський екіпаж «Бука» та як виїжджав». Луценко намагався переконати президента не віддавати Цемаха росіянам, аби не наражати Україну на критику з боку Нідерландів і не ставити під удар асоціацію з Євросоюзом. «І тут, як зараз, чую голос Єрмака: «Юрію Віталійовичу, та навіщо нам ця Європа? Нам треба з росіянами домовлятись…»

Проте Юрій Луценко не вважає голову Офісу президента Андрія Єрмака шпигуном Росії. «Я вважаю його (Єрмака. - Авт.) агентом впливу Росії», — сказав ексгенпрокурор. Він підтримує думку розвідників ГУР, згідно з якою йдеться не про «крота», а про групу проросійськи налаштованих осіб у президентському офісі. «Я б додав: агентів впливу, вільно чи невільно. Агенти ж бувають свідомі чи несвідомі, які формують, що хоче Кремль від них», — вважає Луценко.

Про відмову Зеленського очолити у 2014 році список партії Порошенка

Ексгенпрокурор в інтервʼю розповів, що його дружні стосунки з Зеленським почали псуватися ще у 2012−2013 роках. «Мені дуже не сподобався серіал «Сказочная Русь» (мультфільм «Студії Квартал-95». - Авт.). Особливо те, як він виводив там Юлю (Тимошенко. — Авт.), яка в той час перебувала у вʼязниці. Я вважав це нижче будь-якого плінтусу й людської гідності та сказав про це Зеленському. Він відповів: «Юрію Віталійовичу, це просто бізнес…».

Луценко додав, що з того часу й до свого призначення генпрокурором бачився із Зеленським лише один раз. «Порошенко попросив його привести в день голосування списків до Верховної Ради. Бо він (Порошенко. — Авт.) дуже хотів його (Зеленського. — Авт.) ввести в першу п’ятірку своєї партії на парламентських виборах 2014 року», — пригадав Луценко. За його словами, він привів Зеленського до кабінету президента Порошенка, який сказав артисту: «Вам тут смішно, а нам країну треба рятувати, Володю, треба всім разом». Ну, Володя якось так відбивався. І каже: «Юрію Віталійовичу, врятуйте мене, я туди не хочу», — розповів колишній генпрокурор. Наприкінці 2018 року, за словами Луценка, він сказав Зеленському: «Не уявляю тебе президентом… Ти й Меркель, ти й Трамп, ти й Путін… Ну як це?» На це Зеленський відповів Луценку: «Так там же советники пишут тексты, я их хорошо запоминаю, и артист я хороший…»

Про блекаут в Україні наприкінці зими

Луценко вважає, що «Зеленському треба було боятися не державного путчу 1 грудня, а державного путчу 20 лютого 2022 року через стан в енергетиці». Свою думку про наближення катастрофи з енергоносіями політик аргументував нестачею газу, який нам Росія не продає навіть за нечуваними нинішніми цінами на нього, а наявних запасів вистачить до лютого за умови, що зима буде теплою. Аргументував також дефіцитом запасу вугілля та нещадною експлуатацією атомних блоків. «Включена рекордна за історію кількість блоків — 14. Це дуже небезпечно та суперечить всім нормативам. Гідроелектростанції — спущена вода, вже все, немає чим компенсувати. Тобто запаси води уже використані в листопаді», — сказав Луценко та нагадав, що імпорт електроенергії з Білорусі може припинитися у будь-який момент за бажанням Росії. «І що буде в цій ситуації з країною? Уявіть собі, коли будуть не просто віялові відключення. Вони вже є. Просто їх називають плановими роботами… Буде блекаут, якого ще не було. Ще ніхто не знає, чи після блекауту країна вмикається, чи увімкнеться мережа між атомними станціями та що відбудеться з тепловими електростанціями. Ніхто не знає. Це аут», — говорить Луценко та прогнозує через це не тільки катастрофічні технологічні наслідки для України, а й політичні. «Ситуація може бути абсолютно не така, як сьогоднішні рейтинги. Після такого хто завгодно може вилізти на черговий грейдер. Хто завгодно себе оголосить героєм-спасителем…» — вважає Луценко.

Фото з соцмереж

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