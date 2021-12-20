Порошенко підписали підозру у державній зраді

П'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Про це на брифінгу заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Підозра стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014−2015 роках.

Турчинов нагадав, що в умовах військового протистояння у 2014−2015 роках тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни, забезпечивши постачання вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Він також уточнив, що підозру підписала не генпрокурор Венедиктова, а її заступник Симоненко.

Сам Порошенко зараз перебуває за межами України. Він залишив країну у п'ятницю ввечері.



Слідчі ДБР 17 грудня намагалися вручити п'ятому президенту повістку про виклик, але він їх проігнорував і поїхав у невідомому напрямку. Пізніше пресслужба «Європейської Солідарності» заявила, що Порошенко вирушив у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.

У справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу проходить голова ОПЗЖ Віктор Медведчук. Політика підозрюють у змові з українською владою, внаслідок якої було зірвано контракт про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

У ДБР підтвердили, що Петру Порошенку оголошено підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу.



«П'ятий Президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій „ЛНР“ та „ДНР“», — йдеться у повідомленні.

Також в інформації Бюро йдеться про те, що у вересні-листопаді 2021 року у зазначеному провадженні вже оголошено про підозру одного з чинних народних депутатів та колишнього міністра енергетики. (Йдеться про голову ОПЗЖ Віктора Медведчука та ексміністра енергетики Володимира Демчишина — Авт.).



На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу у залежність від Росії та терористичних організацій.



«Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014−2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності», — йдеться у повідомленні.



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