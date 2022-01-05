Медведчук пророкує Україні у 2022 році подальше падіння економіки

Голова політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук в інтерв'ю порталу 112.ua заявив, що на Україну в 2022 році чекає подальше падіння економіки, енергетична криза та інші ризики. За його словами, це відбувається через «непрофесійну, злочинну політику» та інші заходи, які знищують малий та середній бізнес.

Політик також зазначив, що енергетична криза не закінчиться осінньо-зимовим періодом і проявиться у майбутньому.

«Третій ризик — продовольча сфера. Як і в енергетичній сфері, всі ці проблеми України збільшуються у геометричній прогресії через ситуацію на світових ринках», — зазначив парламентарій.

За твердженням Медведчука, криза підтверджується знищенням сільського господарства в Україні, спробами скупити землю, спекулятивними угодами щодо землі. Все це, за його словами, сприятиме зростанню цін на продовольчі товари.

Депутат вважає, що в Україні має змінитися політика.

«Ми маємо ліквідувати політику ненависті, ворожнечі, несприйняття одних людей іншими. Це більше соціально-гуманітарний ризик, який стосується нас. У тому числі він пов'язаний безпосередньо чи опосередковано, а може, навіть має статус самостійного ризику», — зазначив він.

Глава політради зауважив, що в країні зростає трудова міграція, люди позбавляються робочих місць, а навіть якщо вони працевлаштовані, не одержують заслуженої зарплати. В результаті професійні кадри залишають Україну.

«Це означає, що будь-які економічні процеси в Україні не можуть розвиватися за будь-яких доданків», — зазначив Медведчук.

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