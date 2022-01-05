27.27 / 27.52 30.67 / 31.07
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Медведчук пророкує Україні у 2022 році подальше падіння економіки

11:52 5 січня 2022
Медведчук

Голова політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук в інтерв'ю порталу 112.ua заявив, що на Україну в 2022 році чекає подальше падіння економіки, енергетична криза та інші ризики. За його словами, це відбувається через «непрофесійну, злочинну політику» та інші заходи, які знищують малий та середній бізнес.

Політик також зазначив, що енергетична криза не закінчиться осінньо-зимовим періодом і проявиться у майбутньому.

«Третій ризик — продовольча сфера. Як і в енергетичній сфері, всі ці проблеми України збільшуються у геометричній прогресії через ситуацію на світових ринках», — зазначив парламентарій.

За твердженням Медведчука, криза підтверджується знищенням сільського господарства в Україні, спробами скупити землю, спекулятивними угодами щодо землі. Все це, за його словами, сприятиме зростанню цін на продовольчі товари.

Депутат вважає, що в Україні має змінитися політика.

«Ми маємо ліквідувати політику ненависті, ворожнечі, несприйняття одних людей іншими. Це більше соціально-гуманітарний ризик, який стосується нас. У тому числі він пов'язаний безпосередньо чи опосередковано, а може, навіть має статус самостійного ризику», — зазначив він.

Глава політради зауважив, що в країні зростає трудова міграція, люди позбавляються робочих місць, а навіть якщо вони працевлаштовані, не одержують заслуженої зарплати. В результаті професійні кадри залишають Україну.

«Це означає, що будь-які економічні процеси в Україні не можуть розвиватися за будь-яких доданків», — зазначив Медведчук.

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.