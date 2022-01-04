Україна з бідної за Порошенка перетворилася на злиденну: Медведчук про правління Зеленського

Президент України Володимир Зеленський за два роки свого правління перетворив Україну з бідної країни на злиденну. Про це заявив голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук в інтерв'ю росЗМІ.

«Я хочу сказати про те, що цей рік для України ознаменував одне: повний провал політичний, економічний та соціальний. Найглибша соціально-економічна криза. У всіх напрямках, де стосувалося державного управління з боку пана Зеленського та його оточення, — повна плутанина хаос — відсутність професіоналізму. І, найголовніше, відсутність тієї стратегічної мети, яка має стояти перед президентом та перед владою, — це захист інтересів та покращення умов життя людей. Нічого цього не було», — заявив Медведчук.

За словами нардепа, за два з половиною роки правління Зеленського країна з бідної за Порошенка перетворилася на злиденну.

«От вам результат цього року. Я вже не говорю про численні порушення, зневажання Конституції, чинного законодавства, окремих прав, гарантій, свободи слова та багато чого іншого, що може сьогодні свідчити лише про одне — про зневагу до чинного законодавства і повний провал у всіх сферах», — заявив політик.

Раніше Медведчук говорив про те, що влада усвідомлює неминучість народного невдоволення через чергове зростання комунальних тарифів та цін, а також стрімке падіння рівня життя та доходів українців.

Нагадаємо, 20 лютого 2021 року президент Зеленський підписав указ про запровадження рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Через кілька місяців 13 травня Печерський райсуд Києва санкціонував цілодобовий домашній арешт Медведчука, якого підозрюють у держзраді. 2 вересня термін домашнього арешту було продовжено до 31 жовтня. У цей час Медведчука знову помістили під домашній арешт ще по одному кримінальному провадженню, так званій справі про «вугільну держзраду». 11 листопада провідний європейський адвокат Бертран Мельмендьє приєднався до команди правового захисту політика.

В ОПЗЖ такі дії влади назвали правовим свавіллям, а сам Медведчук заявив про наявність доказів, які спростовують звинувачення прокуратури.

За останні місяці в іноземних ЗМІ було опубліковано понад 140 тисяч матеріалів, присвячених переслідуванню українською владою опозиції та незалежних телеканалів.

Фото: zagittya.com.ua

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