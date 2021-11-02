З Медведчука зняли домашній арешт, але він залишиться під арештом

Печерський суд Києва на засіданні 2 листопада замінив домашній арешт для народного депутата Віктора Медведчука у справі про державну зраду. Про це із зали суду повідомив журналіст каналу PavlovskyNews.

Це означає, що політик повинен носити електронний браслет стеження, а також:

прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи

утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками

здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон.

Водночас в Офісі Генерального прокурора наголосили, що Медведчук продовжує перебувати під цілодобовим домашнім арештом в іншому кримінальному провадженні — за фактом держзради та сприяння терористичній діяльності. 12 жовтня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про арешт Віктора Медведчука або заставу в 1 млрд грн у цій справі, обравши опозиційному політику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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