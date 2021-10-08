В ОПЗЖ відреагували на спробу влади вручити нову підозру Медведчуку

В ОПЗЖ відреагували на спробу вручити нову підозру народному депутату Віктору Медведчуку. У партії вважають, що таким чином влада продемонструвала продовження курсу по фальсифікації кримінальних справ та назвали такі дії розправою над політичними противниками та встановленням диктатури Зеленського і його оточення.

«Сьогодні генпрокурор Ірина Венедиктова і глава СБУ Іван Баканов виступили з «новими» звинуваченнями на його адресу. Цього разу — в «підриві енергетичної безпеки країни». І зажадали мільярдної застави або взяття під варту. Симптоматично, що ці фальшиві «підозри» та рекордні суми застав виникли в період енергетичної кризи в країні і низки гучних офшорних скандалів, в яких замішані вищі представники Зе-влади" — йдеться в заяві партії.

У партії підкреслили, що спроба вручення повістки, що проводилася за процедурою, що порушує вимоги Кримінального процесуального кодексу, порушувала й права Медведчука.

«Це свідчить про повний нігілізм і неповагу до закону тих, хто дає, і тих, хто виконує замовлення по політичному переслідуванню як Віктора Медведчука, так і інших опозиційних політиків», — відзначили в партії.

У заяві підкреслюється, що відкриття нової кримінальної справи обумовлено нездатністю прокуратури обґрунтувати свої позиції у першій справі відносно Медведчука, який оскаржує незаконне обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

«Такими діями влада Зеленського прагне відволікти увагу від скандалів, які супроводжують діяльність президента і його оточення: офшорного скандалу, пов'язаного з публікацією „Досьє Пандори“, відставки голови Верховної Ради, покликаної остаточно поставити хрест на незалежності законодавчої влади», — заявили в партії.

В ОПЗЖ підкреслили, що всю повноту відповідальності за тарифи, порожні сховища газу і вугілля, ризики зриву опалювального сезону і краху всієї енергетичної системи країни несе чинна влада.

«Ми вимагаємо від Зеленського і його команди зупинити маховик політичних репресій. Припинити займатися грубими фальсифікаціями і підтасовуваннями. Досить шукати ворогів в середовищі опозиції. Сьогодні головний ворог України — некомпетентна і корумпована влада», — йдеться в офіційній заяві пролітсили.

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