26.25 / 26.45 30.24 / 30.58
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

В ОПЗЖ відреагували на спробу влади вручити нову підозру Медведчуку

21:25 8 жовтня 2021
Віктор Медведчук

В ОПЗЖ відреагували на спробу вручити нову підозру народному депутату Віктору Медведчуку. У партії вважають, що таким чином влада продемонструвала продовження курсу по фальсифікації кримінальних справ та назвали такі дії розправою над політичними противниками та встановленням диктатури Зеленського і його оточення.

«Сьогодні генпрокурор Ірина Венедиктова і глава СБУ Іван Баканов виступили з «новими» звинуваченнями на його адресу. Цього разу — в «підриві енергетичної безпеки країни». І зажадали мільярдної застави або взяття під варту. Симптоматично, що ці фальшиві «підозри» та рекордні суми застав виникли в період енергетичної кризи в країні і низки гучних офшорних скандалів, в яких замішані вищі представники Зе-влади" — йдеться в заяві партії.

У партії підкреслили, що спроба вручення повістки, що проводилася за процедурою, що порушує вимоги Кримінального процесуального кодексу, порушувала й права Медведчука.

«Це свідчить про повний нігілізм і неповагу до закону тих, хто дає, і тих, хто виконує замовлення по політичному переслідуванню як Віктора Медведчука, так і інших опозиційних політиків», — відзначили в партії.

У заяві підкреслюється, що відкриття нової кримінальної справи обумовлено нездатністю прокуратури обґрунтувати свої позиції у першій справі відносно Медведчука, який оскаржує незаконне обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

«Такими діями влада Зеленського прагне відволікти увагу від скандалів, які супроводжують діяльність президента і його оточення: офшорного скандалу, пов'язаного з публікацією „Досьє Пандори“, відставки голови Верховної Ради, покликаної остаточно поставити хрест на незалежності законодавчої влади», — заявили в партії.

В ОПЗЖ підкреслили, що всю повноту відповідальності за тарифи, порожні сховища газу і вугілля, ризики зриву опалювального сезону і краху всієї енергетичної системи країни несе чинна влада.

«Ми вимагаємо від Зеленського і його команди зупинити маховик політичних репресій. Припинити займатися грубими фальсифікаціями і підтасовуваннями. Досить шукати ворогів в середовищі опозиції. Сьогодні головний ворог України — некомпетентна і корумпована влада», — йдеться в офіційній заяві пролітсили.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Збірна Боснії і Герцеговини на шляху до Казахстану

У групі України — скандал: Казахстан не пустив до країни чотирьох футболістів збірної Боснії та Герцеговини

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

Розрахунок пенсії

Пенсія за віком: українцям роз'яснили механізм нарахування стажу і можливість додавання старих відомостей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.