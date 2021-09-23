Народний депутат України, член фракції ОПЗЖ Юрій Загородній, виступаючи під час пленарного засідання з трибуни ВР, заявив про встановлення диктатури правлячого режиму. За його словами, президент країни Володимир Зеленський узурпував владу.

«Дуже скоро Володимир Зеленський відзначатиме екватор свого президентства, а точніше — екватор свого одноосібного правління. Сьогодні опозиція та громадянське суспільство мають всі підстави говорити про узурпацію влади президентом Зеленським. Адже у нього 100% свій генпрокурор, свій голова СБУ, Рада національної безпеки та оборони, яку очолює колишній ветеринар, ручне монобольшінство, керований з Офісу президента уряд», — заявив Загородній.

За його словами, все це вже призвело до того, що Україна з парламентсько-президентської республіки де-факто перетворилася на президентську республіку.

«Дії Зеленського, який у неконституційний спосіб розширив повноваження РНБО, створивши з координаційного органу репресивно-каральну машину, котра загрожує парламентаризму та незалежності судової системи України, підривають конституційний лад», — заявив політик.

Юрій Загородній нагадав, що за роки правління Зеленського в країні підвищилися ціни та тарифи.



«Після завершення епохи, оголошеної „епохою бідності“, настала „епоха злиднів“. Тому не дивно, що майже дві третини українців впевнені: країна розвивається у неправильному напрямку. Такої думки дотримуються 72,8% громадян України», — зазначив нардеп, нагадавши, що ще на початку каденції чинного президента 57% громадян вважали інакше.

«Володимире Олександровичу, у своїй передвиборчій програмі ви годували народ казками про країну своєї мрії… Ви побудували країну, де через рахунок за комуналку бабусі отримують не тільки інфаркт, але вже й інсульт. Ви побудували країну, де підставою для призначення на посаду є не розум, освіта, талант і совість, а спільний бізнес в «95 кварталі», — заявив Загородній і зазначив, що, попри політичне переслідування Віктора Медведчука, влада використовує його ідеї про народовладдя, «зшивання» країни та ментальне повернення жителів Донбасу.

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