Кузьмін зв’язав нову підозру Медведчуку та спробу його заарештувати з офшорним скандалом Зеленського

Народний депутат України від «Опозиційної платформи — За життя» Ренат Кузьмін, коментуючи виклик повісткою Медведчука до ДБР нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду й порушення правил ведення війни, заявив у своєму телеграм-каналі, що за новою підозрою Медведчуку та черговою спробою його заарештувати влада намагається приховати корупційний скандал з офшорами Зеленського.

«ГПУ увірвалася до ДБР та незаконно намагалася пред'явити Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні тероризму. І річ навіть не у процесуальних порушеннях, яких безліч. І навіть не в абсурдності звинувачень. Річ в іншому. Річ у тім, що пред'явленням чергових абсурдних підозр і спробою заарештувати опозиційного політика влада намагається відвернути увагу громадськості від „пандорського“ скандалу із Зеленським, перекриваючи один гучний скандал іншим, ще більш гучним скандалом», — написав Кузьмін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, влада використовує правоохоронні органи, однак адвокати Медведчука не дозволили прокурорам порушити закон і вручити йому нову підозру.

«Прокурори обмежилися лише врученням повістки про виклик на понеділок. Тепер вже очевидно, що в понеділок Медведчуку вручать-таки нову підозру та зажадають в суді його арешту або внесення божевільної застави у мільярди гривень», — вважає нардеп.

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