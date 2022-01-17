Прокуратура просить для Порошенка арешт із заставою у 1 млрд гривень

П'ятий президент України Петро Порошенко вранці 17 січня повернувся до Києва і зараз перебуває у Печерському районному суді Києва. Там відбувається засідання щодо вибору запобіжного заходу для Порошенка. Звинувачення вимагає двомісячного арешту або застави в один мільярд гривень, повідомляє Українська правда.

Також представники прокуратури наполягають, що підозрюваного слід зобов'язати не залишати Київ, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і на першу вимогу прибувати до слідчого та до суду.

Обґрунтовуючи необхідність рекордної мільярдної застави, прокурори посилалися на те, що Порошенко підозрюється в особливо тяжкому злочині.

Справа, що розслідується ДБР і в якій фігурує прізвище Порошенко, стосується державної зради та сприяння терористичним організаціям. Розслідуються події 2014−2015 років, а саме постачання вугілля з окупованих районів Донбасу.

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