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Політика

Обрання запобіжного заходу Порошенку відклали: коли оголосять рішення

23:02 17 січня 2022
Порошенко у суді

Печерський районний суд Києва не обрав сьогодні запобіжний захід підозрюваному в державній зраді колишньому президенту Петру Порошенку.

Рішення оголосять у середу, 19 січня, передає РБК-Україна.

Після чотирьох годин перебування судді у нарадчій кімнаті представник суду оголосив, що рішення про запобіжний захід Порошенко вирішили відкласти.

«Вихід слідчого судді з дорадчої кімнати для проголошення рішення відбудеться 19 січня о 14 годині» , — оголосив представник суду.

Після цього сьогоднішнє судове засідання було оголошено закритим.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Держбюро розслідувань оголосило про підозру колишньому президентові України, народному депутату від «Європейської Солідарності» Петру Порошенку. Йому інкримінують «сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» у 2014−2015 роках. Тоді Порошенко вважав за краще не постачання вугілля з Африки, а постачання з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Координував постачання, ймовірно, Віктор Медведчук, який також є фігурантом справи.

Порошенка викликали допит 23 грудня, проте політик виїхав з країни і заявив, що повернеться в січні.

Сам Порошенко відкриття справи проти нього називає суто політичним кроком чинного президента Володимира Зеленського, який у такий спосіб хоче підняти собі рейтинг, який просів упродовж минулого року. При цьому депутат був упевнений, що ніхто після повернення його до Києва не заарештовуватиме.

Нагадаємо, що пpораратура просить для Порошенка арешт із заставою в 1 млрд гривень.

Фото: Радіо Свобода

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