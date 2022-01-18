«Особисті причини»: Арестович звільнився з Офісу президента та ТКГ

Олексій Арестович, який пропрацював трохи більше року на посаді позаштатного радника керівника Офісу президента Андрія Єрмака, звільнився.

У коментарі «4 каналу» він також заявив, що йде і з посади спікера Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі — цю посаду він обіймав з осені 2020 року. Отже, наступне засідання ТКГ відбудеться вже без нього.

Арестович заявив журналістам, що інформація про його відставку «поки що неофіційна», а причиною звільнення назвав «особисті» мотиви.

Нагадаємо, що раніше радник Єрмака, коментуючи «Вагнергейт», заявляв, що у зриві операції із затримання найманців ПВК Вагнера може бути винен колишній керівник ГУР Міноборони Василь Бурба, який «змовився з Порошенком». Це сталося після того, як офіцери-розвідники заявляли, що операція провалилася через дії нинішнього керівництва країни.

Фото Олексія Арестовича із соціальних мереж

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