28.08 / 28.34 31.92 / 32.33
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Особисті причини»: Арестович звільнився з Офісу президента та ТКГ

7:36 18 січня 2022
Олексій Арестович

Олексій Арестович, який пропрацював трохи більше року на посаді позаштатного радника керівника Офісу президента Андрія Єрмака, звільнився.

У коментарі «4 каналу» він також заявив, що йде і з посади спікера Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі — цю посаду він обіймав з осені 2020 року. Отже, наступне засідання ТКГ відбудеться вже без нього.

Арестович заявив журналістам, що інформація про його відставку «поки що неофіційна», а причиною звільнення назвав «особисті» мотиви.

Нагадаємо, що раніше радник Єрмака, коментуючи «Вагнергейт», заявляв, що у зриві операції із затримання найманців ПВК Вагнера може бути винен колишній керівник ГУР Міноборони Василь Бурба, який «змовився з Порошенком». Це сталося після того, як офіцери-розвідники заявляли, що операція провалилася через дії нинішнього керівництва країни.

Фото Олексія Арестовича із соціальних мереж

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Гороскоп на 18 січня

Гороскоп Павла Глоби на 18 січня: Дівам доведеться шукати сили для важливих завдань, а Львів чекає дуже вдалий день

пенсії перерахунок

У середньому на 1895 гривень: у ПФУ розповіли, кому перерахували пенсії у січні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.