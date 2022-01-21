Зеленський рятує Коломойського: ексгенпрокурор про справу Порошенка

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка не виключає, що наближчим часом в Україні з'явиться новий генпрокурор або виконувач його обов'язків.

В інтерв'ю «Телеграфу» Рябошапка розповів, що на Банковій незадоволені тим, що генпрокурорка Ірина Венедіктова не підписала підозру у держзраді п'ятому президенту Петру Порошенко. А зацікавленим у кримінальному переслідуванні політика Руслан Рябошапка назвав бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Дует Зеленського і Коломойського» ексгенпрокурор вважає замовником справи Порошенка. Аргументуючти свою версію, Рябошапка сказав, що у Коломойського «є підстави ненавидіти Порошенка». «Саме за його каденції у бізнесмена виникли найбільші проблеми за всю його історію — це і націоналізація „ПриватБанку“, і кримінальні справи, які зараз ведуть в НАБУ, САП та американські органи юстиції. Це і замороження активів, і рішення, яке має невдовзі винести Лондонський суд, що буде передбачати великі проблеми для олігарха. Справа проти Порошенка — це помста Коломойського руками Зеленського. І я не виключаю, що ментальну ненависть Зеленського до Порошенка формує саме цей олігарх», — заявив Рябошапка.

На підтвердження своєї версії Руслан Рябошапка наводить ситуацію з непризначенням голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. «Як тільки буде призначений незалежний антикорупційний прокурор, то підозра Коломойському з'явиться найближчим часом», — каже ексгенпрокурор. Він вважає, що «влада і Коломойський це прекрасно розуміють, тому й відтягують призначення».

«Ця ситуація змушує Зеленського не виконувати свої обіцянки та брехати нашим стратегічним партнерам, включаючи МВФ. Таким чином він рятує Коломойського», — розповів колишній генпрокурор.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» український політик Роман Безсмертний розповів, чому судовий процес вигідний Порошенку, а Зеленскьий цього навіть не підозрює.

Фото Руслана Рябошапки із соціальних мереж

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