Медійний галас виглядає неприродно: Цибулько про ДТП з автомобілем із кортежу Ярославського

Медійна версія скандалу навколо ДТП за участю машини з кортежу Ярославського служить не справі встановлення істини, а чиїмось політичним та економічним інтересам. Таку думку озвучив політолог Володимир Цибулько, аналізуючи дії влади та висвітлення цієї історії у ЗМІ.

«Особистості формату Ярославського, окрім солідних фінансів, завжди мають солідних ворогів. Але ж Ярославський останнє десятиліття як мінімум сторонився політики, навіть більше — від діючої влади отримував непогані підряди, наприклад величезна реконструкція аеропорту в Дніпрі. Тільки от що дивно — інформкампанія проти пана Ярославського розкручувалася так само, як, наприклад, історія з розкриттям замаху на журналіста Шеремета. Всі висновки були зроблені в медіа без опертя на будь-які матеріали слідства, чи навіть попередньої експертизи. І це не схоже на хайп медійників. Тут все було зібгано в одну купу і вивалено в медіа протягом двох днів після самої події. Як правило, такий „вихлоп“ розрахований на закріплення у масовій свідомості потрібного сюжету», — наголосив політолог.

Водночас, за словами політолога, треба звернути увагу на вигодонабувачів такого медійного трактування, зокрема стрімкі кадрові перестановки.

«Найголовніше, що ніхто не говорить про вигодонабувача від поширеної версії події. Коли говориться про схожість сюжету з розкриттям справи Шеремета, то медійна схема така. Заливка телеграмканалів і соцмереж. І це виглядало як інформаційна обробка перед виїздним засіданням РНБО у Харкові. Тому випадку з автомобілем із кортежу Ярославського зразу ж надали відповідне потрактування, всіх собак вивісили особисто на пана Ярославського, і швидко надали цій інформкампанії присмак антиолігархічний. Тобто боротьба за інформаційний порядок денний для Харкова очевидна. Тільки для самих харків'ян, окрім хіба що фанклубу Мураєва та його телеканалу, навряд чи виїзне засідання РНБО чимось запам'яталося», — написав Цибулько. За його словами, навіть спроба видати те, що відбувається навколо «справи Ярославського» за боротьбу проти олігархів, не витримує перевірки найпростішими фактами і більше схоже саме на виборче переслідування далекого від політики бізнесмена.

«…українці повірять у чистоту намірів Зеленського лише тоді, коли по-справжньому влада візьметься за Коломойського, бо страусина позиція щодо Коломойського та маніакальне переслідування Порошенка якраз свідчать виключно про політичний характер превентивної інформаційної атаки на Ярославського, особливо якщо слідство надало хоч би початкових показань для такої атаки. Навіть інформаційні бульбашки, розраховані на чисту емоцію споживача, все ж таки мають спиратися на якісь деталі та факти, крім самого факту ДТП», — резюмував Цибулько.

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