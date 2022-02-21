«Думки почув»: Путін оголосив, коли ухвалить рішення щодо визнання «ЛДНР»

Президент Росії Володимир Путін заявив у понеділок, 21 лютого, що рішення про визнання так званих «ДНР» та «ЛНР», про яке просили глави «республік», буде ухвалено сьогодні. Про це Путін сказав наприкінці засідання Ради безпеки РФ, передає «Бі-бі-сі».

«Шановні колеги, я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні», — сказав Путін.

У ході засідання Ради безпеки РФ всі його члени заявили про необхідність визнання «ДНР» та «ЛНР». Вони закликали Путіна прийняти рішення якнайшвидше.

Зазначимо, під час обговорення глава МВС Росії Володимир Колокольцев закликав визнати «республіки» в «історичних кордонах», тобто у межах Донецької та Луганської областей.

Своєю чергою, глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтримав приєднання територій «республік» до Росії.

Нагадаємо, минулого тижня російська Держдума звернулася до Путіна з пропозицією визнати так звані «ДНР» та «ЛНР».

Київ відреагував на таку заяву російських парламентаріїв й закликав міжнародну спільноту не визнавати жодних рішень від імені Росії щодо незалежності тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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