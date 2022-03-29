Росія на переговорах більше не наполягає на «денацифікації», «демілітаризації» та статусі російської мови в Україні, — Financial Times

У вівторок, 29 березня, у Туреччині заплановано черговий етап переговорів української та російської делегацій.

До Стамбула вирушили міністр оборони Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

Тим часом впливове видання Financial Times, посилаючись на кілька поінформованих джерел, опублікувало матеріал, розповівши про проект можливої угоди України та росії.

Так, за інформацією джерел, у проекті документа більше немає згадок про «денацифікацію» та «демілітаризацію», а також про статус російської мови. Натомість є відмова нашої країни від членства в НАТО, розробки ядерної зброї та розміщення іноземних військових баз на своїй території. При цьому членство у ЄС не виключається.

Щодо гарантій безпеки, то, як пише видання, їх мають надати США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Китай, Італія, Польща, Ізраїль, Туреччина, а також країна-агресор росія.

Водночас із приводу Криму та Донбасу консенсусу немає. Це питання можуть відкласти до особистої зустрічі Путіна та Зеленського. При цьому Україна не готова визнавати зміну своїх кордонів, але може дати обіцянку не намагатися повернути півострів та східні регіони силою.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба досить різко відреагував на заяву турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що сторони досягли консенсусу з чотирьох питань із шести, заявивши, що домовитися поки не вдалося, і що перелічені пункти наводяться некоректно.

Фото Pixabay

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