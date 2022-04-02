«Не хочу вірити, що деякі наші партнери грають у ігри»: головне з інтерв'ю Зеленського телеканалу Fox News

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Джо Байдену, з яким він нещодавно розмовляв по телефону, щоб Америка була включена в угоду про безпеку, яка б усунула можливості подальших російських вторгнень.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News і додав, що США цю пропозицію розглядають.

Він сподівається, що американський лідер «вірить і хоче, щоб правда перемогла», і просить партнерів допомогти ЗСУ танками та старими радянськими літаками. Водночас, Зеленський вважає, що нездатність діяти швидко може підняти питання, чи дійсно американці хочуть допомогти Україні: «Я не хочу вірити, що деякі наші партнери грають у ігри».

«Окрім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом», — додав Зеленський і наголосив, що питання щодо здачі росіянам українських територій не обговорюються.

Піднімалося під час спілкування з журналістами й питання про НАТО, яке поки що не бачить нашу країну у своїх лавах, хоча Україна могла б серйозно посилити Альянс: «Я думаю, що це помилка, бо якщо ми вступимо до НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильніше. Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО. Ми — доповнення та локомотив. Думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту».

Володимир Зеленський не став коментувати недавній удар по Білгородській області росії, де два вертольоти знищили нафтобазу. Росіяни відразу ж заявили, що це справа рук ЗСУ. Він зазначив, що не обговорює «жоден із наказів як головнокомандувача та лідера України».

«Є речі, якими я ділюся лише з військовослужбовцями Збройних сил України, — сказав Зеленський. — Важливо те, що на нас напали — це найбільша трагедія. І сьогодні чути ці повідомлення про те, що щось відбувається, щось вибухнуло, поки йде війна в Україні — чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже вісім років, тому, хоч би що трапилося у певній ситуації, мені складно коментувати».

Раніше Зеленський заявляв, що ситуація на південному напрямку та на Донбасі поки що залишається вкрай складною.

Фото Офісу президента

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