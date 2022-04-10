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Політика

«Маріуполь — серце цієї війни», — Зеленський

14:59 10 квітня 2022
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав заблоковане місто Маріуполь серцем російсько-української війни. Про це він заявив в інтерв’ю APNews.

«Маріуполь — серце цієї війни. Воно б’ється. Ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція на сході держави, в ООС», — сказав він.

За словами президента, кожна сім’я щось втратила у цій війні.

«Є люди, які втратили дітей. Я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах, у будь-який час», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що українці «повинні не втрачати можливості на дипломатичне вирішення цього питання».

«Ми повинні боротися, але боротися заради життя. Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає. Немає людей. Тому важливо зупинити цю війну», — сказав глава держави.

Президент зазначив, що українці вірять у свою перемогу.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський заявив, що незважаючи на те, що країна-агресор продовжує накопичувати війська та техніку на сході та півдні нашої країни, Україна поки що ще готова до діалогу з окупантом.

Фото: AP

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