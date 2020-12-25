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Политика

У пресс-секретаря Зеленского заподозрили дар Аллана Чумака

10:27 25 декабря 2020
Юлия Мендель

У Юлии Мендель предполагают наличие дара, как у известного экстрасенса Аллана Чумака — это произшло после того, как пресс-секретарь президента Украины заявила, что летом 2019 года два ее сообщения в Twitter помогли стабилизировать гривню. Подозрение в экстрасенсорных способностях высказал в своем Facebook журналист Василий Крутчак.

«Если с постами такие чудеса творит, ну тогда, может, и с водой получится», — написал Крутчак и запостил на фоне Мендель фото банок с водой. Такие раньше ставили перед телевизором, чтобы их «заряжал» Аллан Чумак.

В комментариях пользователи рассуждают об возможных экстрасенсорных способностях Мендель: «Главное, что хуже воде точно не станет!», «А углекислым газом насыщает?», «Может, один ее взгляд яйца жарит?«

Напомним, Мендель заявила, что при президенте Зеленском соцсети действительно влияют на политику.

Фото Юлии Мендель из соцсетей

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