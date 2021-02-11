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Политика

В депутаты позвал лично Зеленский, — Вирастюк

16:34 11 февраля 2021
Вирастюк

Неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк, которого «слуги народа» выдвинули в кандидаты в народные депутаты, сообщил, что баллотироваться ему предложил президент Зеленский.

«Приглашение прозвучало из уст президента Владимира Зеленского на этой неделе», — передает слова спортсмена Telegram-канал PavlovskyNews

Как известно, Вирастюк занимается реабилитацией ветеранов АТО. В депутаты он идет, чтобы на государственном уровне помогать людям, прошедшим войну на Донбассе. Уже с понедельника он начинает свою предвыборную кампанию.

При этом спортсмен заявил, что будет бороться честно, к «грязной политической борьбе» за победу на 87-м округе не готов.

Во время презентации Вирастюк рассказал, что на Ивано-Франковщине большинство бордов с его конкурентом от «ЕС» Марусей Зверобой неизвестные залили краской.

Напомним, новость о том, что Василия Вирастюка двигают в политику от «Слуги народа» вызвала скандал в сети. Его спровоцировала нардеп от «Европейской солидарности» София Федина.

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