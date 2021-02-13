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Политика

Рада лишила аккредитации в парламенте Украины журналистов трех каналов

15:15 13 февраля 2021
Верховная Рада

Верховная Рада Украины лишила аккредитации в парламенте журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом написал в Facebook народный депутат Роман Лозинский (фракция «Голос»).

Он напомнил, что на минувшей неделе обратился председателю Рады Дмитрию Разумкову и главе аппарата парламента Михаилу Теплюку с требованием отозвать аккредитации у репортеров и технических работников этих каналов. Свое обращение депутат подкрепил выступлением с трибуны. По версии законодателя, журналисты занимались «подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента».

Как писали «ФАКТЫ», 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на работу телеканалов, которые принадлежат народному депутату Тарасу Козаку. По словам Зеленского, эти телеканалы транслировали пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину.

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