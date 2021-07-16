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Політика

У Раді нардеп від «Батьківщини» вдарив «слугу народу»

12:00 16 липня 2021
Бійка Сольского і Івченко в Раді

У Верховній Раді, де нещодавно відносини з'ясовували «слуги народу» Микола Тищенко та Олександр Куницький, «прилетіло» ще одному представнику президентської фракції.

Так, народний депутат з «Батьківщини» Вадим Івченко вдарив «слугу народу» Миколу Сольского. Фото інциденту у парламенті в мережу виклав фотокореспондент Ян Доброносов.

Тим часом «Телеграф» пише, що причина конфлікту між нардепами не відома. Однак нагадує, що раніше Вадим Івченко представив рейдерські схеми, пов'язані із захопленням земельних ділянок. За його словами, у схемах нібито був замішаний голова аграрного комітету Микола Сольський. Той усе заперечував.

Також журналісти пишуть, що з початку року члени аграрного комітету Верховної Ради голосували за висловлення недовіри Миколі Сольському, мотивуючи це низькою ефективністю його роботи. Однак той продовжує керувати комітетом.

Нагадаємо, що нещодавно на прес-поінті у парламенті «слузі народу» Микиті Потураєву дісталося від жінки з посвідченням журналістки — вона накинулася на нього з кулаками і вдарила сумкою.

Фото Яна Доброносова.

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