Медведчук прокоментував продовження йому запобіжного заходу і заявив про загрозу судовій системі

Народний депутат Віктор Медведчук в ефірі телеканалу коментуючи рішення Печерського райсуду Києва про продовження йому домашнього арешту , заявив про загрозу судовій системі.

«У такій ситуації в країні, коли здійснюється тиск на незалежну гілку влади, на судову владу в особі вищих судових органів, Конституційний суд, цілий суд окружний адміністративний київський, як, ви думаєте, повинні надходити судді?», — запитав Медведчук та нагадав про ситуацію з судовою системою в країні.

За словами опозиційного політика, сьогодні в Україні діє внутрішній вплив на суди через адмінресурс.

«Ось в даному випадку кримінальне переслідування є незаконним … Ви бачили, що перед тим, як суд пішов до нарадчої кімнати, були досліджені вісім томів, які передані та долучені до клопотання про обрання та продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту», — прокоментував політик і нагадав про відсутність доказів.

2 вересня, Печерський районний суд прийняв рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

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