Безугла поклала провину за зрив засідання комісії по «Вагнергейту» на «увірвалися народних депутатів»

Під час засідання ТСК з «вагнергейту» відбулись дії, які мають усі ознаки порушення Закону України про державну таємницю. Таку

думку у соцмережі висловила народний депутат від «Слуги народу», голова комісії Мар'яна Безугла.

За її словами, ще до заслуховування колишнього керівника ГУР Міністерства оборони Василя Бурби у приміщення, де мали відбутися слухання, «увірвалися» народні депутати, які не є членами ТСК, — представники фракцій «Європейська солідарність» та «Голос».

Тоді на засіданні якраз розглядалася інформація з грифом «таємно», доступу (не тільки допуску!) до якої обмежений згідно закону «Про державну таємницю».

Безугла вважає, що зрив заслуховування таємної інформації був здійснений, аби перетворити «дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіа».

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що засідання комісії по «вагнергейту» перервали, як тільки екс-глава ГУР Бурба почав давати свідчення.

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