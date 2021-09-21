Міжнародний оглядач і відомий радіоведучий Сєва Новгородцев в ефірі телеканалу «Перший Незалежний» заявив про те, що у схемі свободи слова журналісти повинні пам'ятати про стандарти, а українська влада — про дотримання законів.

За словами Новгородцева, міжнародні стандарти свободи слова у ЗМІ припускають повну відсутність позиції у журналістів.

«Свобода слова, з моєї точки зору, нагадує залізницю: дві колії, залізні колеса — їдь з якою завгодно швидкістю, але в бік навіть не думай рухатися, тому що все це зійде з рейок. Що таке свобода слова (за міжнародними стандартами. — Авт.)? Журналіст не повинен мати позиції, ні особистої, ні громадської. він — якийсь осередок серединності, він має своїй авдиторії показувати всі сторони цієї проблеми для того, щоб вона вирішила сама, що з цією проблемою робити», — сказав оглядач.

Коментуючи слова колеги про те, що Україна посідає 97-е місце в рейтингу свободи слова серед усіх країн, але достукатися до влади з метою змінити тенденцію закручування гайок складно, Новгородцев сказав: «У схемі свободи слова журналісти повинні триматися певної професійної колії, не сходити з цих рейок і пам'ятати про свій професійний обов'язок, а влада повинна забезпечувати нормальний юридичний та громадський клімат для того, щоб журналісти могли працювати».



На думку Новгородцева, українська влада розуміє, що її дії щодо закритих ЗМІ вийшли за рамки нормальної концепції відносин з медіа.



«Це, знаєте, як у шлюбі, в кожної сторони є свої обов'язки та свої права. Тому якщо журналісти будуть виконувати свою функцію, то й уряд повинен виконувати свою. Думаю, що у справу втрутяться якісь юридичні європейські структури, тому що так тривати довго не може», — вважає оглядач.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, заблокувавши їх мовлення на п'ять років. Пізніше журналісти цих каналів створили телеканал «Перший Незалежний», який незабаром був відключений від ефіру.

20 лютого Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру у зраді, а наступного дня столичний Печерський райсуд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Київський апеляційний суд після розгляду апеляції його захисту залишив в силі до 7 вересня.

1 вересня Медведчуку вручили нове клопотання про подовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці. 2 вересня Печерський районний суд ухвалив рішення про подовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

Фото — «Перший Незалежний»

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