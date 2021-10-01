У Верховній Раді готуються відправити у відставку спікера Дмитра Разумкова. Так, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 30 вересня запросив підписні листи про відкликання посади голови парламенту. Нагадаємо, що на президентські вибори Володимир Зеленський та Дмитро Разумков йшли як соратники. А тепер між ними немов чорний кіт перебіг. У «Слузі народу» вважають, що спікер останнім часом дедалі частіше підіграє опозиції. Зокрема, він не особливо підтримав президентський проєкт закону про олігархів. Раніше Разумков виступав проти закриття телеканалів, що належать Віктору Медведчуку. Були й інші розбіжності з командою президента. Чому Дмитра Разумкова хочуть відправити у відставку саме зараз? Чи є у нинішнього спікера президентські амбіції? Хто буде новим спікером Верховної Ради України? Про це та багато іншого «ФАКТИ» розмовляли з політологом Олегом Саакяном.

«Відставка Разумкова для керівної партії може стати «пірровою перемогою»

— Є дуже велика ймовірність того, що Разумкова все-таки відправлять у відставку, хоча це буде дуже дорого коштувати як «Слугам народу», так і Зеленському особисто, — упевнений Олег Саакян. — Для прийняття такого рішення доведеться ламати частину своєї фракції через коліно. А допомога депутатів з інших фракцій, якщо вони вирішать підтримати відставку спікера, буде коштувати певних преференцій під час ухвалення бюджету на наступний рік.

Крім того, хочу сказати, що в особі Разумкова «Слуги народу» можуть отримати дуже складного для себе опонента в майбутньому. Нинішній спікер в результаті тривалого процесу його зняття з посади стає тільки міцнішим. Адже Разумков, скажімо відверто, ще недавно не був настільки пізнаваний, як йому, можливо, хотілося б. А тепер, у такій ситуації, його як ключового опонента Зеленського почнуть навперебій запрошувати до себе на ефір всі провідні телеканали. Цю трибуну, та ще й з софітами, спікеру парламенту надали самі «Слуги народу».

Відставка Разумкова для керівної партії може стати «пірровою перемогою». Частина виборців Зеленського може просто перейти на бік звільненого спікера. Особливо гостро це буде відчуватися в разі дострокових парламентських виборів.

— Чому ж Зеленський, розуміючи такі ризики для себе та керівної політичної партії, все-таки зважився на цей крок? Не було можливості домовитися з Разумковим, знайти консенсус? Для президента настільки важливе ухвалення того ж закону про олігархів?

— Насправді закон про олігархів — це лише один з безлічі приводів для відставки Разумкова. Хоча позиція голови Верховної Ради за цим законом була сприйнята президентом майже як особиста зрада. Це було емоційне рішення Зеленського. Президент дуже часто в інших подібних ситуаціях діє так само. Його політика часто проходить через призму чогось особистого.

Дмитро Олександрович реально має свої політичні амбіції. А це для Володимира Зеленського потенційна загроза у майбутньому. До того ж в Офісу президента зовсім інше уявлення про роль спікера й парламенту загалом в архітектурі влади в умовах монобільшості.

Бліцкригу в епопеї з відставкою Разумкова у Зеленського не вийшло. Цей процес виявився занадто затягнутим. Час минув. Тепер Зеленський не може зняти спікера без особливих втрат для себе і не може почати з ним домовлятися. Обидва ці сценарії для президента однаково погані. Але тут з двох зол Зеленський і «слуги» вибирають менше. Перемовини з Разумковим, який знаходиться у кращій переговорній позиції, можуть створити образ слабкого президента. В майбутньому інші опоненти Зеленського після цього переговорного прецеденту можуть вирішити, що у них також є можливість чимось шантажувати президента, і будуть намагатися нав'язати йому свою позицію.

«Перед виборами союз Зеленського й Разумкова був більше ситуативним»

— Які ще партії або фракції у Верховній Раді можуть підтримати відставку Разумкова? Наприклад, чи можна очікувати голосу від «Європейської солідарності»?

— Ні. Я думаю, що опозиція за відставку спікера парламенту голосувати не буде, — вважає Олег Саакян. — Але можна очікувати, що різні депутатські групи, такі як «За майбутнє», «Довіра», відставку підтримають. Цих голосів разом з голосами «Слуги народу» має вистачити.

— Зеленський та Разумков йшли на президентські вибори як соратники. Які відносини зараз між президентом і спікером?

— Перед виборами це був чисто ситуативний союз. Разумков був соратником Зеленського у політичному житті, яке почалося незадовго до виборів.

— Зараз ніхто нікому нічого не винен? Ні Зеленський Разумкову, ні навпаки? Могли бути між ними якісь домовленості до виборів?

— Вважаю, що зараз почалася вже нова політична гра з обох сторін. І дійсно, ніхто нікому нічого не винен.

— Чи може Дмитро Разумков стати ворогом Зеленського після своєї відставки?

— Думаю, що «ворог» — це занадто гучне слово. Опонентом точно буде.

— Ви згадали про президентські амбіції Разумкова. Скажіть, як буде рости його рейтинг або, навпаки, падати, беручи до уваги, що на сьогодні він, скажімо відверто, не дуже високий?

— Найближчим часом після ймовірної відставки особистий рейтинг Разумкова почне рости. Але до чергових президентських виборів ще дуже багато часу. Я б не став прогнозувати, яким буде рейтинг нинішнього спікера парламенту за кілька років. У підсумку все може обернутися й політичним фальстартом.

— Чи буде Разумков створювати свою партію?

— Час покаже. Група впливу Дмитра Олександровича точно буде створювати свою політичну силу.

— Можете намалювати портрет умовного виборця Дмитра Разумкова?

— Частина виборців Зеленського, які розчарувалися в самому президенті, але не в тому, що він обіцяв до виборів, може перейти до Разумкова. Крім того, за нинішнього спікера Верховної Ради як можливого нового президента України готові будуть проголосувати центристи з яскраво вираженою радянською ідентичністю, але антиросійською позицією. Думаю, що основною тактикою Разумкова буде критика нинішнього президента в тому, що Зеленський — кандидат в президенти та Зеленський — президент — це не одна й та сама людина.

— Хто може замінити Разумкова на посаді спікера в разі його відставки?

— З великою ймовірністю це може бути перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Процес голосування за його призначення на посаду спікера не буде легким. Але, знову ж таки, на тлі прийняття бюджету на новий рік у «Слуги народу» є поле для переговорів з іншими політичними силами, які за якісь преференції зможуть підтримати цю кандидатуру.

Раніше «ФАКТИ» писали, що найближчим часом може відбутися ще кілька гучних відставок. На думку журналіста Юрія Бутусова, своїх крісел можуть позбутися генпрокурор Ірина Венедиктова й глава Національного банку України Кирило Шевченко.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter