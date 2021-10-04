«Ярмарок політичного марнославства»: в Раді влаштували бойкот Разумкову

У понеділок, 4 жовтня, голови парламентських комітетів демонстративно покинули засідання погоджувальної ради і публічно розкритикували роботу голови ВР Дмитра Разумкова, якого «слуги народу» раніше не запросили на з'їзд до Трускавця, де, зокрема, збирали підписи за його відставку.

Як повідомляє «ВВС Україна», голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики «слуга народу» Микита Потураєв заявив, що погоджувальна рада «остаточно перетворилася на майданчик політичних маніфестацій» і «абсолютно безпідставних і брехливих заяв і маніпуляцій», з чим вони «не миритимуться».

«Тому ми, голови комітетів, покинули погоджувальну раду, яку, на жаль, чинний спікер пан Разумков дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства», — додав Потураєв. Інший «слуга», Михайло Радуцький, який очолює Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, вважає, що погоджувальна рада «перетворилася на політичний спектакль одного актора».

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За даними видання, сам Дмитро Разумков був особливо різким. За його словами, фракція партії «Слуга народу» відмовилася зустрічатися з ним і обговорювати проблемні моменти, у тому числі й ініціативу щодо його відставки. Спікер критикував нардепів, а також дав зрозуміти, що голосування за його відставку найближчими днями не буде.

«Хотів би нагадати вам, що ми з вами живемо за регламентом. Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон», — заявив спікер.

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Фото Дмитра Разумкова із соціальних мереж.

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