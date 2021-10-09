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Політика

Медведчук у 2014 році виконував прохання СБУ та діяв за дорученням Порошенка та Грицака, — журналіст

15:14 9 жовтня 2021
Віктор Медведчук

Нардеп Віктор Медведчук у 2014 році в рамках правового поля був спецпредставником Служби безпеки України. Про це повідомив журналіст Володимир Бойко в своєму Telegram-каналі.

«Як ми і припускали, Ірина Валентинівна знайшла спосіб продати Сивочолому Гетьману чергову „справу Порошенка“ — кримінальне провадження, зареєстроване за фактом поставки в 2014—2015 роках вугілля з окупованої території. На прохання української сторони поліція Туреччини 19 вересня 2021 доставила в Київ Сергія Кузяру, який за часів Януковича був „смотрящим“ по вугільній галузі від Саші-Стоматолога, а за часів Порошенка обслуговував вугільні схеми Петра Олексійовича», — написав він.

Бойко також повідомив, що на підставі показань Кузяри в Офісі генпрокурора підготовлено підозру Віктору Медведчуку, хоча той був спецпредставником СБУ і працював з першим заступником голови СБУ Василем Грицаком.

«Зрозуміло, що Грицак в цій справі також не проходить навіть свідком — виявляється, в 2014—2015 роках до торгівлі вугіллям з ДНР/ЛНР був причетний один лмше громадянин Медведчук», — зазначив він.

На думку журналіста, влада не збиралася відпускати Медведчука, який вже 6 місяців перебуває під домашнім арештом.

«Зараз йому буде вручено нову підозру і обрано новий запобіжний захід», — упевнений Бойко.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що представники ГБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни. В цей же час, за словами нардепа, представники ОГП спробували вручити опозиційному політику нову підозру в державній зраді і сприянні тероризму, однак адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це.

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