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Політика

Довготривалий серіал для утримання рейтингів: політолог про справу Медведчука

12:36 16 жовтня 2021
Медведчук

Директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран, коментуючи нову підозру Віктору Медведчуку, якого звинувачують у зраді та сприянні тероризму, назвав справу політика довготривалим серіалом, яким влада буде намагатися утримувати собі рейтинг на тлі економічної та комунальної криз. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

«Інакше як пояснити рішення Печерського суду? Він відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на взяття під варту з можливістю внесення застави у розмірі мільярда гривень. При цьому, суд прийняв рішення про продовження йому діючого запобіжного заходу до — 7 грудня. А значить є ризик, що через два місяці кум Путіна вийде на свободу. Фіксуємо — справа, яку так голосно презентували минулого тижня — поступово перетворюється у чергове „ніщо“. Ну і смішніше всього читати прихильників Зеленського, які пару днів назад, розповідали, що у новій справі Медведчук сяде в тюрму надовго», — написав політолог на своїй сторінці в соцмережі.

На думку Тарана, такі дії влади можуть розлютити Росію, яка, судячи зі статті Медведєва, на нас зла.

«За такою логікою, для чого взагалі починати будь-які кримінальні виробництва проти Медведчука? Це ж розсердить Росію. Насправді сумно бачити, коли реальну боротьбу з проросійськими силами замінюють постановчими спектаклями окремо взятого Шапітолія. Сценаристам хочу нагадати. Якщо найближчим часом не буде реального вироку суду й Медведчук вийде на свободу це імітація „боротьби нанайських хлопчиків“ — вас погубить», — резюмував політолог.

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