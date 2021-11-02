«Пишу вам з одиночної камери»: Саакашвілі у зверненні до українських нардепів пояснив, навіщо поїхав до Грузії

Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який на початку жовтня поїхав на батьківщину і потрапив там за грати, у зверненні до народних депутатів вкотре назвав себе «особистим в'язнем Путіна».

На його сторінці у соцмережах з'явився лист, який Саакашвілі, за його словами, написав «з одиначки заміської в'язниці, поряд з аеропортом Тбілісі на 32-му дні голодування». Він запевняє, що за цей час втратив майже 20 кг.

Він зокрема розповів про візит українського омбудсмена Людмили Денисової, яка назвала вироки Саакашвілі «несерйозними», а поводженням з ним — «катуваннями».

«Мене позбавили права на телефонні дзвінки вже на 32 дні з моменту мого затримання, мені відмовляють від приводу до суду і навіть не кажуть, коли це буде можливо. Вони смертельно бояться будь-якого мого публічного слова. Також вони відмовляються виконувати термінову рекомендацію створеного ними ж медичного консиліуму медиків — перевести мене до багатопрофільної лікарні» , — пише Саакашвілі.

Він також пояснює, чому вирушив до Грузії перед виборами. За словами екс-президента, він вирішив, що Грузія «остаточно потрапила під вплив Москви», а проведені реформи «зійшли нанівець».

Саакашвілі пише, що після його появи на батьківщині ситуація в Грузії, де місцеві вибори завжди легко вигравала влада, радикально змінилася. За його словами, у великих містах опозиціонери вийшли до другого туру, «причому майже скрізь на перше місце».

«А зараз після грубих фальсифікацій у другому турі, як чітко зафіксовано у висновках спостерігачів ОБСЄ та Європарламенту, нині розгортається безпрецедентно широкий фронт масових протестів із урахуванням усіх сил опозиції. Такої єдності опозиції в історії Грузії не було ніколи!» — пише він.

Саакашвілі також заявляє, що «залишається лояльним та патріотичним громадянином України», і що у нього «у Києві є будинок та сім'я».

Під сім'єю екс-президент Грузії мав на увазі «слугу народу» Єлизавету Ясько, яка нещодавно відвідувала його у в'язниці, а раніше розповіла громадськості про їхні стосунки. За словами народної депутатки, стан Саакашвілі щодня погіршується, він має намір продовжувати голодний протест та відмовлятися від ліків.

Фото Міхеїла Саакашвілі із соціальних мереж.

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