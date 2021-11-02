«Слуга народу» Козир переміг на довиборах до Ради на Херсонщині, — ЦВК
На Херсонщині, де минулої неділі проходили довибори до Верховної Ради, переміг висуванець «Слуги народу» Сергій Козир, який раніше керував обласною облдержадміністрацією.
Як повідомляють у Центрвиборчкомі, підраховано 100 відсотків блюлетенів. За Козиря віддали свої голоси 64,38 відсотка тих, хто взяли участь у голосуванні, — 21 365 виборців.
Перша трійка лідерів виборчих перегонів виглядає так.
На Черкащині також лідирує «слуга народу», проте там підрахунок голосів ще не завершено.
Раніше центр «Соціальний моніторинг» опублікував дані екзит-полу, згідно з якими на виборах мера Харкова лідирував Ігор Терехов.
Фото Сергія Козиря із соціальних мереж.47
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