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Політика

«Слуга народу» Козир переміг на довиборах до Ради на Херсонщині, — ЦВК

13:08 2 листопада 2021
Сергій Козир

На Херсонщині, де минулої неділі проходили довибори до Верховної Ради, переміг висуванець «Слуги народу» Сергій Козир, який раніше керував обласною облдержадміністрацією.

Як повідомляють у Центрвиборчкомі, підраховано 100 відсотків блюлетенів. За Козиря віддали свої голоси 64,38 відсотка тих, хто взяли участь у голосуванні, — 21 365 виборців.

Перша трійка лідерів виборчих перегонів виглядає так.

Дані ЦВК.

На Черкащині також лідирує «слуга народу», проте там підрахунок голосів ще не завершено.

Дані ЦВК.

Раніше центр «Соціальний моніторинг» опублікував дані екзит-полу, згідно з якими на виборах мера Харкова лідирував Ігор Терехов.

Фото Сергія Козиря із соціальних мереж.

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