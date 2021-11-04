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Політика

«У будь-який момент може статися все, що завгодно»: мати Саакашвілі звернулася до Зеленського

15:46 4 листопада 2021
Гіюлі Аласанія

Мати екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі — Гіюлі Аласанія — записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з проханням врятувати життя її сина, який голодує у в'язниці Руставі вже 35 день.

За словами жінки, якщо Саакашвілі не буде перевезено до України, він не виживе.

«Ми у безвихідному стані. Мого сина в мене на очах вбивають. Я хочу звернутися до пана Зеленського, який не раз і раніше нам допомагав. Але зараз нам особливо потрібна його підтримка та його допомога. Потрібно якось організувати переправлення Михайла сюди, в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, відповідну турботу і зміг якось вижити», — сказала вона у відеозверненні.

За її словами, наразі єдине, що пропонують її хворому синові — переведення до тюремної лікарні, але там немає ні відповідних фахівців, ні «загалом жодних умов для лікування таких хворих».

Нагадаємо, сам Саакашвілі у нещодавньому зверненні до народних депутатів України назвав себе «особистим в'язнем Путіна». За його словами, він вирушив до Грузії перед виборами, вважаючи, що його країна «остаточно потрапила під вплив Москви», а проведені ним реформи «зійшли нанівець».

Фото kavkaz-uzel.eu/

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